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أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 3 -6 -2019 بمحافظة الدقهلية

الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:36 ص
أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 3 -6 -2019 بمحافظة الدقهلية
صورة أرشيفية
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محمد كشك
 
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استقرت أسعار الفاكهة بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، بجميع الاسواق، حيث وصل سعر كيلو الجوافة 10 جنيهات، الخوخ 8 جنيها.

وسجل سعر التفاح المصري 10 جنية، التفاح الامريكي 20:25جنيها، وبلغ سعر الأناناس 8 جنيهات للكيلو، االبرقوق 15 الى 20 جنيها، البطيخ الكيلو 8 جنيهات،

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