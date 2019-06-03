أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 3 -6 -2019 بمحافظة الدقهلية



وسجل سعر التفاح المصري 10 جنية، التفاح الامريكي 20:25جنيها، وبلغ سعر الأناناس 8 جنيهات للكيلو، االبرقوق 15 الى 20 جنيها، البطيخ الكيلو 8 جنيهات،





استقرت أسعار الفاكهة بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، بجميع الاسواق، حيث وصل سعر كيلو الجوافة 10 جنيهات، الخوخ 8 جنيها.