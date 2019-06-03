محافظ بني سويف يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بحلول عيد الفطر المبارك
الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:35 ص
احمد فتحي الدسوقي
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بعث المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
جاء فيها: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك..أعاده الله على سيادتكم وعلى الشـعب المصــري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، داعيًا الله عز وجل أن يوفقكم قائدا للمسيرة الوطنية وناصرًا للحق، وأن يبارك جهودكم ويحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها".
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