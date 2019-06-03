ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محافظ بني سويف يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:35 ص
محافظ بني سويف يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بحلول عيد الفطر المبارك
Advertisements
طباعة
احمد فتحي الدسوقي
 
Advertisements
بعث المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء فيها: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك..أعاده الله على سيادتكم وعلى الشـعب المصــري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، داعيًا الله عز وجل أن يوفقكم قائدا للمسيرة الوطنية وناصرًا للحق، وأن يبارك جهودكم ويحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
-
x
17:30
-
الإكوادور
أوكرانيا
-
x
17:30
-
بنما
السنغال
-
x
20:30
-
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
سموحة
حرس الحدود
-
x
22:00
-
الزمالك