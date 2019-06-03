30 مخالفة تموينية رصدتها لجنة حماية المستهلك في حملة ببني سويف

تواصل لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها لتحقيق الانضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أو منتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية،والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.





وفي هذا السياق نظمت اللجنة حملة تفتيشية "أمس الأحد"بمدينة بني سويف،أسفرت عن تحرير30 مخالفة متنوعة شملت: 4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية،و5 محاضر لذبح لحوم خارج المجازر الحكومية، و5 مخالفات: لعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلعة منتهية الصلاحية وعدم تغطية اللحوم بالشاش ومخالفة اشتراطات النظافة الصحية العامة،و8 محاضر لمخابز بلدية (نقص وزن الرغيف،تدني مستوى نظافة أدوات العجين،عدم وجود ميزان حساس،عدم مطابقة للمواصفات)،و8 محاضر سحب عينات سلع للفحص،علاوة على ضبط 60 كليو جرام من اللحوم مذبوحة خارج المجزر وحلويات منتهية الصلاحية.



