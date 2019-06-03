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30 مخالفة تموينية رصدتها لجنة حماية المستهلك في حملة ببني سويف

الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:33 ص
30 مخالفة تموينية رصدتها لجنة حماية المستهلك في حملة ببني سويف
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احمد فتحي الدسوقي
 
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تواصل لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها لتحقيق الانضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أو منتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية،والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.

وفي هذا السياق نظمت اللجنة حملة تفتيشية "أمس الأحد"بمدينة بني سويف،أسفرت عن تحرير30 مخالفة متنوعة شملت: 4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية،و5 محاضر لذبح لحوم خارج المجازر الحكومية، و5 مخالفات: لعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلعة منتهية الصلاحية وعدم تغطية اللحوم بالشاش ومخالفة اشتراطات النظافة الصحية العامة،و8 محاضر لمخابز بلدية (نقص وزن الرغيف،تدني مستوى نظافة أدوات العجين،عدم وجود ميزان حساس،عدم مطابقة للمواصفات)،و8 محاضر سحب عينات سلع للفحص،علاوة على ضبط 60 كليو جرام من اللحوم مذبوحة خارج المجزر وحلويات منتهية الصلاحية.

من جهته أوضح تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد أن المحافظ المستشار هاني عبد الجابر قد أصدر "في وقت سابق" قرارًا بتشكيل "لجنة حماية المستهلك" ضمت في عضويتها التموين والصحة وحماية المستهلك وبإشراف ومتابعة وتنسيق كامل مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة،وتهدف اللجنة لتوحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى،حيث يتم إعداد تقرير أعمال يومي وعرضه على السيد المحافظ، نظرًا لأولوية ملف التموين في أجندة العمل التنفيذية بالمحافظة.
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