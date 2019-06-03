محافظ كفر الشيخ يهنئ السيسي بعيد الفطر
الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:33 ص
الفجر
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بعث الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وجاء نصها: "يشرفني وأجهزة وأبناء المحافظة مع حلول عيد الفطر المبارك أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بهذه المناسبة الطيبة.. إننا نستقبل عيد الفطر المبارك مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والاستقرار وملتزمين بالمصالح العليا للوطن.
"نستقبل العيد معاهدين الله تعالى على المضي قدمًا نحو إعلاء قيم الحق والعدل ودفعًا لجهود البناء والتقدم والتنمية الشاملة داعيًا الله عز وجل أن يوفقكم قائدًا للمسيرة الوطنية، وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها، وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصري العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار...وكل عام وسيادتكم بخير ".
كما بعث محافظ كفر الشيخ برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، فضيلة الدكتور أحمد الطيب، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والوزراء والمحافظين، وبرقيات تهنئة مماثلة لكبار رجال الدولة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقدم التهنئة لأبناء وأجهزة المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ مصر الكنانة على مر العصور تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والتنمية الشاملة.
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