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الصباحي حكما لمباراة بتروجت والمقاولون.. وعاشور للاتحاد وسموحة

الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:28 ص
الصباحي حكما لمباراة بتروجت والمقاولون.. وعاشور للاتحاد وسموحة
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محمد الصو
 
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أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة ادارة مباراة بتروجت مع المقاولون اليوم للحكم محمد الصباحى ويعاونه سمير جمال وأحمد نوفل، وعباس حسن حكما رابعا وسعيد حمزة ومحمد يوسف حكمين اضافيين.

كما اسندت ادارة مباراة الاتحاد مع سموحة اليوم أيضا للحكم محمود عاشور ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد محمود لطفى، ومحمد ابراهيم الدسوقى حكما رابعا، وطارق سامى ومحمد عبد العزيز حكمين اضافيين.
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