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"جهاز الشروق" يطلق اسم البطل العالمي "عصام زيدان" على أحد شوارع المدينة دعما لذوى الهمم

الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:30 ص
جهاز الشروق يطلق اسم البطل العالمي عصام زيدان على أحد شوارع المدينة دعما لذوى الهمم
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أحمد الشيخ
 
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أطلق المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، على أحد شوارع المدينة، اسم بطل السباحة العالمى "عصام زيدان " صاحب الرقم القياسي فى السباحة، وأول سباح مصرى يصل لنهائى ٣ دورات أوليمبية متتالية  وهي( برشلونة - أطلنطا - سيدنى ).

وقال رئيس الجهاز: تم تكريم البطل المصرى "عصام زيدان "، بتسليمه درع جهاز المدينة، إيماناً وعرفاناً بدوره العظيم فى رفع اسم مصر فى المحافل العالمية، مؤكداً أن ذلك يأتي من منطلق حرص الدولة ودعمها لأصحاب الهمم والعزيمة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

من جانبه قال البطل "عصام زيدان" خلال التكريم: إنه أول مصرى يشارك فى دورة أوليمبية كلاعب ومدرب فى "ريودى جانيرو"، وأنه رفع علم مصر ٣٧ مرة في المحافل الدولية، كما أنه يصنف كأفضل سباح فى أفريقيا، وأفضل سباح فى أوروبا لعام 1995، موجها لرئيس جهاز المدينة، على هذه اللفتة الكريمة، التى تعد تكريما لجهوده فى اللعبة.  




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