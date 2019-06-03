النيابة تصرح بدفن 3 أطفال أشقاء لقوا مصرعهم في حريق بالشرقية

قررت نيابة أبوكبير بالشرقية، برئاسة أحمد حسان مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، التصريح بدفن جثث 3 أطفال أشقاء بقرية هربيط لقوا مصرعهم، خنقا إثر نشوب حريق بمسكنهم بالطابق الرابع نتيجة ماس كهربائى، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة.







