137.2% ارتفاع في أرباح "الصعيد للمقاولات" خلال الربع الأول من 2019

أظهرت البيانات المالية المجمعة لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباحها بنسبة 137.2 بالمائة، على أساس سنوي.





وأضافت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الاثنين، أنها حققت صافي ربح خلال الفترة بقيمة 32.11 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 13.54 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.









وارتفعت إيرادات النشاط خلال الربع الأول من 2019 لتصل إلي 221.501 مليون جنيه، مقابل 215.102 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2018.





وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت الأرباح خلال الفترة لتصل إلى 32.258 مليون جنيه، مقارنة بـ 13.151 مليون جنيه خلال الفترة للعام المنصرم.





يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 57.04 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر 2018، مقابل 45.99 مليون جنيه أرباح في 2017.





وتراجعت إيرادات الصعيد للمقاولات في 2018، إلى 736.86 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 800.18 مليون جنيه في 2017.





وبشأن القوائم المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال العام الماضي لتسجل نحو 56.95 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 45.87 مليون جنيه في 2017.