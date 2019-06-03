تداول 7 آلاف طن حجر جيري بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (19) سفينة وتم تداول 7 آلاف طن حجر جيري و(341) شاحنة بضائع و(398) سيارة حيث شملت حركة الواردات (159) شاحنة و(386) سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن حجر جيرى و(182) شاحنة بضائع و(12) سيارة.





حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال أربع سفن وهى أمانة، القاهرة، الحرية 2، النوى اكسبريس فيما غادرت أربع سفن وهى القاهرة، أمانة، الحرية 2، النوى اكسبريس بينما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر ثلاث سفن وهى سينا، ايلة، بريدج كما استقبل ميناء الغردقة العبارة الرياض وغادرت ميناء بور توفيق السفينة Medlink.