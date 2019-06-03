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سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الإثنين 3-6-2019

الإثنين 03/يونيو/2019 - 10:13 ص
سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الإثنين 3-6-2019
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واصل سعر اليورو الأوروبي حالة من الاستقرار خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 3-6-2019  في جميع البنوك العاملة بمصر وكان قد شهد سعر اليورو الأوروبي حالة من التراجع مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية. 

سعر اليورو في البنوك اليوم

سجل سعر اليورو في البنك المركزى
  18.65 جنيه للشراء
18.75جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى CIB 
 18.58جنيه للشراء
 18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 
16.62 جنيه للشراء
16.78 جنيه للبيع.

 سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 18.85 جنيه للشراء
18.74 جنيه للبيع

سعر اليورو  فى  بنك قناة السويس
 18.61 جنيه للشراء
18.76 جنيه للبيع

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