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"حماية المستهلك": تعويض انقطاع الكهرباء 75 ريالًا

الإثنين 03/يونيو/2019 - 10:11 ص
حماية المستهلك: تعويض انقطاع الكهرباء 75 ريالًا
صورة أرشيفية
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اية حمروشي
 
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بينت جمعية حماية المستهلك، أن تعويض انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين في الأوضاع العادية 75 ريالًا، وتصل إلى 200 ريال في العام الواحد في حال حدث الانقطاع لأربع مرات.

وجاء تعليق حماية المستهلك، بعد حادثة الانقطاع التي شهدتها المناطق الجنوبية أول أمس، والذي استمر لأكثر من 16 ساعة بسبب الأحوال الجوية، والتي أدت لحدوث أضرار لبعض الأبراج، كما ذكرت الشركة السعودية للكهرباء.

وتفصيلًا قالت الجمعية: إنه يحق للمستفيد المطالبة بتعويض يُقَدّر بـ75 ريالًا في حال انقطاع "الكهرباء" في الأوضاع العادية خلال 24 ساعة، بالإضافة لـ75 لكل 12 ساعة إضافية.

وأشارت أيضًا إلى أنه يحق للمستهلك المطالبة بمبلغ 200 ريال في حال حدوث انقطاع التيار عن المستهلك لأكثر من 4 مرات كل منها تزيد على 4 ساعات خلال سنة ميلادية واحدة.

وكان مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء قد قرر تعويض المشتركين المتأثرين بالانقطاعات التي حدثت في كل من: (منطقة عسير، ومنطقة جازان، ومنطقة نجران، ومنطقة الباحة)، بخصم 25% من قيمة الاستهلاك الذي يخص شهر يونيو 2019م؛ التزامًا من الشركة بمسؤولياتها تجاه مشتركيها.

وكررت الشركة شديد اعتذارها لمشتركيها عما حدث من انقطاع للخدمة الكهربائية عن أجزاء متفرقة من المنطقة الجنوبية؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، وما تمخّض عن ذلك من معاناة المشتركين في هذا الشهر الكريم.

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