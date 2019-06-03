زيدان يحسم موقفه من ضم محمد صلاح لريال مدريد

يرغب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني في ضم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن ريال مدريد تابع في الفترة الماضية محمد صلاح وتألقه مع ليفربول من أجل اتخاذ خطوة التعاقد معه في الصيف الجاري.





وتابع الموقع أن ريال مدريد حاول التعاقد مع الفرعون المصري في الصيف الماضي لكن ليفربول طلب 200 مليون يورو من أجل التخلي عن هداف البريميرليج.





وشدد الموقع على أن ريال مدريد سوف يحاول في الأسابيع المقبلة، ضم صلاح لصفوف زين الدين زيدان في الميركاتو الصيفي.





ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول حتى يونيو 2023 ولا يرغب الريدز في بيع صلاح أو أي نجم من نجوم الفريق وتحديدا بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي.