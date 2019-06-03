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طوارئ بصحة الفيوم ومنع الإجازات استعدادا لعيد الفطر المبارك

الإثنين 03/يونيو/2019 - 10:04 ص
طوارئ بصحة الفيوم ومنع الإجازات استعدادا لعيد الفطر المبارك
أرشيفية
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ريهام على
 
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قالت الدكتورة أمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن مديرية الصحة، أعلنت حالة الطوارئ بدءا من صباح اليوم، بجميع المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية لتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك حتى يوم الجمعة القادم.

وأضافت "هاشم" فى تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أنه تم إلغاء الإجازات لجميع العاملين بالمستشفيات العامة والمراكز الطبية والوحدات الصحية، وطاقم التمريض مع تكثيف التواجد الطبي بجميع المستشفيات وخاصة قسم استقبال الطوارئ، واستعداد تام لسيارات الإسعاف والدفع ببعض منها للوقوف بمحيط الميادين العامة والهامة والحدائق والمتنزهات تحسبا لأي طوارئ على مدى الـ 24 ساعة لحين الانتهاء من الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

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