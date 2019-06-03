عاجل.. الفيفا والكاف يطمئنان الوداد على إعادة مباراة الترجي
الإثنين 03/يونيو/2019 - 09:58 ص
الفجر الرياضي
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كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في طريقه لإعادة مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الأحداث المثيرة وتعطل تقنية "الفار".
ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالموثوق والمقرب أن الاتحاد المغربي لكرة القدم تلقى تطمينات قوية من "الكاف" للنظر في ملف الوداد في حال عرضه على لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد غدًا الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس.
وأضاف: "الاتجاه السائد داخل الكاف، هو أن تعاد مباراة النهائي في بلد محايد وفي مباراة فاصلة وستقرر لجنة الطواريء ذلك غدًا والملعب المحايد غالبًا سيكون في فرنسا وإن كان هناك ترشيح لبعض دول الخليج والجزائر مع إقامتها بدون جمهور لتفادي أعمال الشغب".
ومما يزيد احتمالية إعادة المباراة هو رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تهنئة الترجي التونسي على فوزه بدوري أبطال إفريقيا.
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