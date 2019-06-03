ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. الفيفا والكاف يطمئنان الوداد على إعادة مباراة الترجي

الإثنين 03/يونيو/2019 - 09:58 ص
عاجل.. الفيفا والكاف يطمئنان الوداد على إعادة مباراة الترجي
الوداد والترجي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في طريقه لإعادة مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الأحداث المثيرة وتعطل تقنية "الفار".


ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالموثوق والمقرب أن الاتحاد المغربي لكرة القدم تلقى تطمينات قوية من "الكاف" للنظر في ملف الوداد في حال عرضه على لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد غدًا الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس.


وأضاف: "الاتجاه السائد داخل الكاف، هو أن تعاد مباراة النهائي في بلد محايد وفي مباراة فاصلة وستقرر لجنة الطواريء ذلك غدًا والملعب المحايد غالبًا سيكون في فرنسا وإن كان هناك ترشيح لبعض دول الخليج والجزائر مع إقامتها بدون جمهور لتفادي أعمال الشغب".


ومما يزيد احتمالية إعادة المباراة هو رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تهنئة الترجي التونسي على فوزه بدوري أبطال إفريقيا.


Advertisements
المزيد عن: مباراة الترجي والوداد الوداد الترجي والوداد الترجي اعادة مباراة الترجي والوداد اخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
-
x
17:30
-
الإكوادور
أوكرانيا
-
x
17:30
-
بنما
السنغال
-
x
20:30
-
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
سموحة
حرس الحدود
-
x
22:00
-
الزمالك