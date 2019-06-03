مدير عام صحة الرياض يتفقد مستشفى المزاحمية

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قام المدير العام للشؤون الصحية منطقة الرياض الدكتور محمد التويجري، بجولة تفقدية على مستشفى المزاحمية العام.



وقف خلاله على أقسام الطوارئ والأشعة واحتياجات المستشفى واطلع على سير العمل، وكان في استقباله مدير مستشفى المزاحمية العام سعود النداح وعدد من منسوبي المستشفى.



بعدها قام الدكتور “التويجري” بجولة تفقدية داخل المستشفى شملت قسم الطوارئ والأقسام الداخلية كما اطمأن على حالات المرضى وحالاتهم الصحية واطلع على الخدمات المقدمة لهم.



وفي ختام الزيارة حث الجميع على تسخير كافة الإمكانيات في سبيل رضى المرضى وتحقيق تطلعات وزارة الصحة ومواكبة رؤية ٢٠٣٠ متمنيًا لهم السير قدمًا لما فيه خدمة المريض والمراجع.



