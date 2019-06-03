ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مدير عام صحة الرياض يتفقد مستشفى المزاحمية

الإثنين 03/يونيو/2019 - 10:01 ص
مدير عام صحة الرياض يتفقد مستشفى المزاحمية
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
اية حمروشي
 
Advertisements
قام المدير العام للشؤون الصحية منطقة الرياض الدكتور محمد التويجري، بجولة تفقدية على مستشفى المزاحمية العام.

وقف خلاله على أقسام الطوارئ والأشعة واحتياجات المستشفى واطلع على سير العمل، وكان في استقباله مدير مستشفى المزاحمية العام سعود النداح وعدد من منسوبي المستشفى.

بعدها قام الدكتور “التويجري” بجولة تفقدية داخل المستشفى شملت قسم الطوارئ والأقسام الداخلية كما اطمأن على حالات المرضى وحالاتهم الصحية واطلع على الخدمات المقدمة لهم.

وفي ختام الزيارة حث الجميع على تسخير كافة الإمكانيات في سبيل رضى المرضى وتحقيق تطلعات وزارة الصحة ومواكبة رؤية ٢٠٣٠ متمنيًا لهم السير قدمًا لما فيه خدمة المريض والمراجع.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
-
x
17:30
-
الإكوادور
أوكرانيا
-
x
17:30
-
بنما
السنغال
-
x
20:30
-
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
سموحة
حرس الحدود
-
x
22:00
-
الزمالك