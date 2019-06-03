ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد استبعاد رينارد.. المرشح الأول لتدريب الأهلي

الإثنين 03/يونيو/2019 - 09:46 ص
بعد استبعاد رينارد.. المرشح الأول لتدريب الأهلي
رينارد
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

خرج هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب من حسابات النادي الأهلي لخلافة مارتن لاسارتي في تدريب الفريق بسبب راتبه الشهري الذي سيكبد الفريق مبالغ مالية طائلة.

 

وينتظر الأهلي الكلمة الأخيرة لسباستيان ديسابر مدرب منتخب أوغندا من أجل تدريب القلعة الحمراء خلفًا لمارتن لاسارتي.

 

ويرى مجلس الأهلي مباريات الدوري وكأس مصر الفرصة الأخيرة لمارتن لاسارتي للاستمرار في القلعة الحمراء إذا فاز ببطولتين.

 

 

 

Advertisements
المزيد عن: هيرفي رينارد مارتن لاسارتي ديسابر الاهلي اخبار الاهلي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
-
x
17:30
-
الإكوادور
أوكرانيا
-
x
17:30
-
بنما
السنغال
-
x
20:30
-
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
سموحة
حرس الحدود
-
x
22:00
-
الزمالك