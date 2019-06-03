بعد استبعاد رينارد.. المرشح الأول لتدريب الأهلي
الإثنين 03/يونيو/2019 - 09:46 ص
الفجر الرياضي
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خرج هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب من حسابات النادي الأهلي لخلافة مارتن لاسارتي في تدريب الفريق بسبب راتبه الشهري الذي سيكبد الفريق مبالغ مالية طائلة.
وينتظر الأهلي الكلمة الأخيرة
لسباستيان ديسابر مدرب منتخب أوغندا من أجل تدريب القلعة الحمراء خلفًا لمارتن
لاسارتي.
ويرى مجلس الأهلي مباريات الدوري وكأس
مصر الفرصة الأخيرة لمارتن لاسارتي للاستمرار في القلعة الحمراء إذا فاز ببطولتين.
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