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الجبير: الدول التي تملك قرارها تعلن مواقفها وتحفظاتها

الإثنين 03/يونيو/2019 - 09:49 ص
الجبير: الدول التي تملك قرارها تعلن مواقفها وتحفظاتها
صورة أرشيفية
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اية حمروشي
 
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن الدول التي تملك قرارها تعلن مواقفها وتحفظاتها أثناء الاجتماعات وليس بعد انتهائها، في إشارة على تحفّظ قطر المتأخر على بياني القمتين العربية والخليجية اللتين انعقدتا في مكة الخميس الماضي.

واعتبر الجبير أن: "تحريف قطر للحقائق ليس مستغربًا”، مذكّرًا بأن البيانين رفضا تدخل إيران في شؤون المنطقة، وأكدا على مركزية القضية الفلسطينية.

وكتب الجبير على حسابه في “تويتر”: “الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الاجتماعات ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات!”.

وتابع في تغريدة أخرى: “قطر تتحفظ اليوم على بيانين يرفضان التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، وبيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. الجميع يعلم بأن تحريف قطر للحقائق ليس مستغربًا”.

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