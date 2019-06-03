ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شوبير:"اتجاه في الكاف لإعادة مباراة الترجي والوداد"

الإثنين 03/يونيو/2019 - 09:47 ص
شوبير:اتجاه في الكاف لإعادة مباراة الترجي والوداد
الترجي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة أن هناك اتجاه سائد في الكاف لإعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

وقال شوبير على صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "الاتجاه الغالب في الكاف إعادة مباراة نهائي دوري أفريقيا بين الترجي والوداد".

وتوقفت المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدقيقة 61، لمطالبة لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو، من أجل استبيان صحة هدف سجله نجم الفريق المغربي، وليد الكرتي، وألغاه الحكم بكاري جاساما، بداعي التسلل، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم الترجي 1-0.

وبعد ساعة ونصف من توقف المباراة، أطلق الحكم الجامبي، باكاري جاساما، صافرة النهاية، باعتبار الوداد منسحبًا، وذلك بناءً على قرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
Ø£Ø­ÙØ¯ Ø´ÙØ¨ÙØ±: Ø§ØªØ¬Ø§Ù ÙÙ Ø§ÙÙØ§Ù ÙØ¥Ø¹Ø§Ø¯Ø© ÙØ¨Ø§Ø±Ø§Ø© Ø§ÙØªØ±Ø¬Ù ÙØ§ÙÙØ¯Ø§Ø¯
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
-
x
17:30
-
الإكوادور
أوكرانيا
-
x
17:30
-
بنما
السنغال
-
x
20:30
-
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
سموحة
حرس الحدود
-
x
22:00
-
الزمالك