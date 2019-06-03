شوبير:"اتجاه في الكاف لإعادة مباراة الترجي والوداد"

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة أن هناك اتجاه سائد في الكاف لإعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.





وقال شوبير على صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "الاتجاه الغالب في الكاف إعادة مباراة نهائي دوري أفريقيا بين الترجي والوداد".





وتوقفت المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدقيقة 61، لمطالبة لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو، من أجل استبيان صحة هدف سجله نجم الفريق المغربي، وليد الكرتي، وألغاه الحكم بكاري جاساما، بداعي التسلل، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم الترجي 1-0.





وبعد ساعة ونصف من توقف المباراة، أطلق الحكم الجامبي، باكاري جاساما، صافرة النهاية، باعتبار الوداد منسحبًا، وذلك بناءً على قرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".