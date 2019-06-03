عرض "أمين وشركاه" في الرياض خلال عيد الفطر

علن محمد جبيلي، مُنتج مسرح "أمين وشركاه" للفنان أحمد أمين، تنظيم عروض مسرحية على إحدى مسارح الرياض، خلال ثاني وثالث ورابع أيام عيد الفطر المُبارك، حيث تُعد هذه هي المرة الأولى التي يُقدم فيها "أمين" عروضًا في السعودية.

ويجسد الفنان أحمد أمين، العديد من الشخصيات من خلال هذه العروض، ويناقش القضايا المتعلقة بسلوكيات الإنسان المصري ومتغيرات المجتمع.

وجرى اختيار اسم "أمين وشركاه"، للعرض التلفزيوني، بسبب تكوين فرقة مسرحية من الممثلين الشباب وخريجى معهد الفنون المسرحية ومسارح الجامعات لتشارك أحمد أمين بطولة العروض.