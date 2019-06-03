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سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 3-6-2019

الإثنين 03/يونيو/2019 - 09:45 ص
سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 3-6-2019
سعر الريال السعودى امام الجنيه
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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الإثنين 3-6-2019 وتشهد العملة السعودية حالة من التراجع أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية وجاءت الأسعار على النحو التالي:


سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم 

سجل سعر الريـال السعودى بالبنك المركزى
 4.46 جنيها للشراء
4.49 جنيها للبيع

  سعر الريـال السعودى بالبنك الأهلي المصرى
4.46 جنيها للشراء
4.49 جنيها للبيع.

سعر الريـال السعودي بالبنك التجارى الدولى 
 4.44 جنيها للشراء
4.48 جنيها للبيع

 سعر الريـال السعودى ببنك مصر
 4.46 جنيها للشراء
4.49 جنيها للبيع

 سعر الريـال السعودى بالبنك العربى الافريقى الدولى
 4.43 جنيها للشراء
4.49 جنيها للبيع.

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