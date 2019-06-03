سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 3-6-2019
الإثنين 03/يونيو/2019 - 09:45 ص
Advertisements
Advertisements
استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الإثنين 3-6-2019 وتشهد العملة السعودية حالة من التراجع أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية وجاءت الأسعار على النحو التالي:
سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الريـال السعودى بالبنك المركزى
4.46 جنيها للشراء
4.49 جنيها للبيع
سعر الريـال السعودى بالبنك الأهلي المصرى
4.46 جنيها للشراء
4.49 جنيها للبيع.
سعر الريـال السعودي بالبنك التجارى الدولى
4.44 جنيها للشراء
4.48 جنيها للبيع
سعر الريـال السعودى ببنك مصر
4.46 جنيها للشراء
4.49 جنيها للبيع
سعر الريـال السعودى بالبنك العربى الافريقى الدولى
4.43 جنيها للشراء
4.49 جنيها للبيع.
Advertisements
المزيد عن: سعر صرف الريال اليوم سعر الريال في مصر سعر الريال اليوم الريال السعودى اسعار الريال السعودى امام الجنيه اسعار الريال السعودى الان
- سعر الريال السعودى اليوم 15-7-2018 مقابل الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء- ختام التعاملات الصباحية
- سعر الريال السعودى في البنوك الحكومية والخاصة اليوم والعملة السعودية تتراجع
- سعر الريال السعودى أمام الجنيه خلال التعاملات البنكية الصباحية اليوم الخميس 30-5-2019
- تراجع سعر الريال السعودي خلال التعاملات المسائية ليوم الخميس 30-5-2019
- سعر الريال السعودى في البنوك العاملة في مصر اليوم الجمعة 31-5-2019
- تباين في سعر الريال السعودي أمام الجنيه مع انتهاء موسم عمرة رمضان
- سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم 1-6-2019
- سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم السبت 1/6/2019
- سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2-6-2019
- سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 2/6/2019