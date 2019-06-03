ترامب يعلن عن إقالة مستشار جديد في فريقه
الإثنين 03/يونيو/2019 - 09:46 ص
وكالات
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم
أمس الأحد، أن رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الابيض، كيفن هاسيت، سيترك منصبة
قريبا، ولكنه لم يذكر سببا لأحدث رحيل لمسؤول بارز في إدارته.
ونقلت صحيفة " واشنطن بوست" الأمريكية
أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن رحيل رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين عن
البيت الأبيض دون أن يسمي الأسباب لهذا الرحيل المفاجئ.
وكتب ترامب على صفحته على "تويتر"،
يوم أمس الأحد: "كيفن هاسيت، الذي أدى مهمة عظيمة لي وللإدارة، سيغادر منصبة قريبا
وسوف اختار بديلا صاحب موهبة كبيرة حين أعود للولايات المتحدة".
وشكر ترامب هاسيت على عمله ووصفه
"بصديق حقيقي".
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