الجهني: رمضان 30 يومًا والعيد الأربعاء

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أعلن زياد الجهني، خبير الطقس والباحث في الظواهر المناخية، أن رمضان هذا العام سيكون 30 يومًا، مشيرًا إلى أن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.



وأضاف “الجهني: فلكيًّا ورقميًّا رمضان ناقصٌ بـ29 يومًا، والثلاثاء هو غرة شوال في الدول التي لا تشترط رؤية الهلال، وتعتمد على الأرقام الفلكية فقط، بينما في الدول التي تضع رؤية الهلال شرطًا لإعلان غرة شوال فسيكون فيها رمضان كاملًا بثلاثين يومًا؛ إذ يغيب الهلال مساء الاثنين 29 رمضان بعد غروب الشمس مباشرة في جميع أنحاء السعودية بفترة تتراوح بين 3 إلى 6 دقائق؛ لذلك رؤيته غير ممكنة، لا بالعين المجردة، ولا بالتلسكوبات، ولن يشاهَد من أي منطقة في العالم العربي.



وأشار “الجهني”: سيكون رمضان 30 يومًا هذا العام وذلك بسبب غروب الهلال بعد غروب شمس يوم الاثنين مباشرة؛ وتعتبر رؤيته شبه مستحيلة بسبب اختفائه في أشعة الشمس، ويكون يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو هو غرة شهر شوال للعام 1440 هجريًّا، وأول أيام عيد الفطر السعيد.



وفي تغريدة له على حسابه بتويتر، أوضح الجهني أن رؤية هلال شوال شبه مستحيلة والعيد يوم الأربعاء القادم إن شاء الله إلا إذا توافرت هذه الشروط: صفاء تام للأجواء من الغبار وهدوء الرياح – سماء صافية ولا وجود للسحب – شخص نظره حاد جدًا ” وهذه الأهم ”.



