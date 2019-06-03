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وادي دجلة يصارع الإنتاج الحربي في الدوري

الإثنين 03/يونيو/2019 - 08:41 ص
وادي دجلة يصارع الإنتاج الحربي في الدوري
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الفجر الرياضي
 
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يستضيف الإنتاج الحربى نظيره وادى دجلة فى العاشرة مساء اليوم الاثنين على ستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة لمسابقة الدوري.

المباراة تعد تحصيل حاصل للإنتاج الذى ضمن البقاء بعد التعادل الإيجابى مع الزمالك بهدف لكل فريق فى الجولة الماضية، بينما تعد مصيرية لوادى دجلة بعد تعادله مع حرس الحدود 1-1 فى نفس الجولة.

ويحتل الانتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة بينما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة.
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