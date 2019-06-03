المجلس العسكري السوداني: نسعي لقيام دولة مدنية لكن بالقانون
قال المجلس العسكري
الانتقالي في السودان، "نحن أيضا نسعي لقيام دولة مدنية، لكن بالقانون ومشاركة
كل الشعب السوداني".
وأشار إلى أنه لا يمانع في تسليم السلطة للمدنيين،
مشترطا أن تكون الحكومة "شاملة لكافة أطياف المجتمع السوداني".
وأوضح الفريق أول
محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس، في تصريحات له في الخرطوم مساء السبت، أن الجيش
السوداني سيتصدى لأي فوضى في البلاد، وذلك بهدف تمكين أي حكومة مدنية مقبلة من العمل
في بيئة وطنية ومسنودة بهيبة القانون.
ونقلت وكالة السودان
للأنباء (سونا) عن دقلو المعروف باسم "حميدتي"، قوله إن "أي شخص يخطيء
يحاسب بالقانون ولا كبير عليه"، مشيرا إلى أن ما اعتبره "مخططا ممنهجا ضد
قوات الدعم السريع وقائده، لا تخيفنا"، مشيرا إلى أن المجلس العسكري "كشف
هذا المخطط".
وثمن حميدتي دور
قيادة المجلس العسكري وأعضائه في الفترة الراهنة، موضحا أنهم "قدر المسؤولية ولن
يفرطوا في استقرار السودان".
- السودان: تعيين قائد الدعم السريع نائبًا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي
- إطلاق نار خارج مقر وزارة الدفاع السودانية
- بن عوف يوجه رسالة أخيرة للمجلس العسكري الانتقالي الجديد بالسودان
- نائب رئيس المجلس الانتقالي بالسودان يلتقي مسؤولا أمريكيا
- مصادر سودانية تكشف وزراء "مرشحين".. و6 مطالب لقوى التغيير
- المجلس العسكري السوداني: قواتنا ستبقى باليمن حتى تنجز مهامها
- "سكاي نيوز": قتلى من عناصر الأمن في مواجهات مع متظاهرين بالسودان
- المجلس العسكري السوداني: ملتزمون بالتفاوض
- "حميدتي": نعمل على إيصال السودان إلى الحكم المدني
- المجلس العسكري الانتقالي يعلن إنشاء مجلس جديد في السودان