إطلاق اسم "طلال مداح" على مسرح المفتاحة في أبها
الإثنين 03/يونيو/2019 - 08:35 ص
Advertisements
Advertisements
أطلق وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اسم الفنان السعودي الراحل طلال مداح على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في أبها (قرية المفتاحة)، تكريماً لمسيرته الفنية الغنية ومساهمته في تاريخ الأغنية السعودية.
وتسلّمت وزارة الثقافة مسؤولية الإشراف على مركز الملك فهد الثقافي (قرية المفتاحة) في أبها وتشغيلها وصيانتها في الثالث من مايو المنصرم.
وتعمل الوزارة على تطوير القرية وإحياء فعالياتها بالتكامل مع إمارة منطقة عسير.
ورغم عمر "قرية المفتاحة" العتيق، إلا أن فكرة استثمارها سياحياً بدأت من مطلع التسعينيات الميلادية. وباتت القرية أحد أهم المعالم السياحية والثقافية حينها في السعودية.
وقد تحول مركز الملك فهد الثقافي ومقر المفتاحة الأثري ومحلات الحِرف، إضافة إلى مسرح المفتاحة الذي يعد من أكبر المسارح في السعودية حيث يحتوي على 3500 مقعد، إلى وجهة إبداعية وثقافية بارزة في المملكة.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- صورة شارع الفن تتصدّر واجهة موقع القمة العربية - الأمريكية
- أمسية عن الراحل طلال مداح على هامش "الموسيقى العربية".. 14 نوفمبر
- جوجل يحتفل بذكرى ميلاد المطرب السعودي طلال مداح
- من هو طلال مداح الذي يحتفي "جوجل" بذكرى ميلاده ؟
- محرك البحث جوجل يحتفل بالذكرى الـ 78 لميلاد صاحب "الحنجرة الذهبية" طلال مداح
- بعد احتفال جوجل بذكرى ميلاده.. تعرف على أشهر ألقاب الراحل طلال مداح
- في ذكرى ميلاده.. 10 معلومات لا تعرفها عن الموسيقار طلال مداح
- في ذكرى ميلاده. شاهد لحظة وفاة طلال مداح المفاجئة على خشبة المسرح
- تفاصيل افتتاح "الإسكندرية للأغنية".. تكريم وحيد حامد ومحمد سلطان وطلال مداح
- لمن تنازلت أصالة عن نصف أجرها في حفلها الغنائي بالأمس ؟