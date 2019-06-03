إطلاق اسم "طلال مداح" على مسرح المفتاحة في أبها

أطلق وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اسم الفنان السعودي الراحل طلال مداح على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في أبها (قرية المفتاحة)، تكريماً لمسيرته الفنية الغنية ومساهمته في تاريخ الأغنية السعودية.





وتسلّمت وزارة الثقافة مسؤولية الإشراف على مركز الملك فهد الثقافي (قرية المفتاحة) في أبها وتشغيلها وصيانتها في الثالث من مايو المنصرم.



