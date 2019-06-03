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إيران تهدد باستهداف السفن الحربية الأجنبية في الخليج

الإثنين 03/يونيو/2019 - 08:25 ص
إيران تهدد باستهداف السفن الحربية الأجنبية في الخليج
إيران
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وكالات
 
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حذر مسؤول إيراني بارز اليوم الأحد من أي اعتداء على بلاده، وشدد على أن جميع السفن الحربية الأجنبية في المنطقة في مرمى صواريخ الجمهورية الإسلامية.

 

وفي تصريحات لوكالة "فارس" الإيرانية نشرتها اليوم الأحد، قال يحيى رحيم صفوي مساعد ومستشار المرشد الإيراني :"للأمريكيين أكثر من 25 قاعدة عسكرية في أنحاء المنطقة ... ويتواجد في هذه القواعد أكثر من 20 ألف عسكري".

 

وتابع:  "الأمريكيون يعلمون جيدا أن هذه القوات في مرمى صواريخنا، كما أن كل الأسطول الأمريكي والأجنبي في الخليج في مرمى صواريخ ساحل -بحر التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري".

 

وأضاف: " الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يدخل حربا ضد إيران لأنه "يضفى الطابع الاقتصادي على الأمن، ولن يدخل أبدا أي حرب إن لم تكن فيها جدوى اقتصادية"، مضيفا أن ترامب "يعلم أن أي حرب مع إيران ستنتهي بهزيمته العسكرية وتكلفه نفقات اقتصادية كبيرة".

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المزيد عن: مرمى الصواريخ ايران الخليج استهداف السفن الحربية الأجنبية
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