"احلم معانا".. "سمر" تحقق حلم 250 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام بالفيوم (صور)

قامت إحدى الفتيات الشابات بقرية ريفية تتبع مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم بصناعة فكرة علي أرض الواقع، حيث كونت فريق متطوع من علي شبكات التواصل الاجتماعي يحمل مسمي "احلم معانا الفيوم" لمساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، وبدأتها بتنظيم حفل إفطار كبير لجميع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام بمركزي يوسف الصديق والشواشنة.









وبالإرادة والعزيمة حلمت سمر محمد عطية ذات ال25 عاما، والتي ولدت بقرية المشرك قبلي التابعة لمركز يوسف الصديق بأن تكون ذات نفع لكثير من هؤلاء الملائكة، لكي تحقق لهم مايطمحون مثل غيرهم من الأصحاء ورسم البسمة والأمل علي وجهوهم ومشاركة أسرهم في صنع ما يرغبون وكذالك الأطفال الأيتام.





وأعدت "سمر" تلك الشابة الطموحة هذه الفكره وطرحتها علي صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتي لاقت استحسان الكثير.. ولطالما تجدها دائما في متجمعات الأطفال تحاول مشاركتهم في رسم البهجة لهم، وقامت بدعوة الجميع، ووجدات عشرات الشباب يحرصن علي التطوع لتحقيق حلم 250 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وكان أصغر المتطوعين بالفريق هما الطفلين فريد وتسنيم واللذان يشاركان في احتفالات الأطفال وعمل مسرحيات لهم لرسم البسمة على وجوههم.



