نجم يوفنتوس يُرشح "ساري" لخلافة أليجري

يواصل نادي يوفنتوس الإيطالي البحث عن مدير فني جديد لخلافة ماسيمليانو أليجري، المدير الفني السابق للفريق.

وكشفت تقارير صحفية أن يوفنتوس وضع العديد من المدربين في قائمة المرشحين المحتملين لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل، أبرزهم، ماوريسيو ساري، ماوريسيو بوكيتينو وجوارديولا.

ورشح فيديريكو بيرنارديسكي، نجم يوفنتوس، مدرب تشيلسي الإنجليزي ماوريسيو ساري لقيادة الفريق.

وقال "بيرنارديسكي": " ساري مدرب جيد ولكن لا أعرف إذا كان هو المدرب المقبل"، مؤكدًا علي احترامه لإدارة اليوفي وثقته اختيار المدير الفني الجديد للفريق.