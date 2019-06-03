ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجم يوفنتوس يُرشح "ساري" لخلافة أليجري

الإثنين 03/يونيو/2019 - 08:11 ص
نجم يوفنتوس يُرشح ساري لخلافة أليجري
يوفنتوس
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements

يواصل نادي يوفنتوس الإيطالي البحث عن مدير فني جديد لخلافة ماسيمليانو أليجري، المدير الفني السابق للفريق.

 

وكشفت تقارير صحفية  أن يوفنتوس وضع العديد من المدربين في قائمة المرشحين المحتملين لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل، أبرزهم، ماوريسيو ساري، ماوريسيو بوكيتينو وجوارديولا.

 

ورشح  فيديريكو بيرنارديسكي، نجم يوفنتوس، مدرب تشيلسي الإنجليزي ماوريسيو ساري لقيادة الفريق.

 

وقال "بيرنارديسكي": " ساري مدرب جيد ولكن لا أعرف إذا كان هو المدرب المقبل"، مؤكدًا علي احترامه لإدارة اليوفي وثقته اختيار المدير الفني الجديد للفريق.

Advertisements
المزيد عن: رياضة بيرنارديسكي اليجري الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
-
x
17:30
-
الإكوادور
أوكرانيا
-
x
17:30
-
بنما
السنغال
-
x
20:30
-
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
سموحة
حرس الحدود
-
x
22:00
-
الزمالك