محافظ الفيوم يشارك 150 من تلاميذ المعاهد الأزهرية الأيتام إفطارهم الجماعي
الإثنين 03/يونيو/2019 - 07:59 ص
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شارك اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، 150 طفلًا من تلاميذ المعاهد الأزهرية الأيتام من مختلف أنحاء المحافظة إفطارهم الجماعي، الذي أقيم بنادي قارون، كما قام بمنحهم بعضًا من الهدايا والمبالغ المالية، بحضور اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس حسن موافى السكرتير العام المساعد، والشيخ سعيد محمد سعيد رئيس الإدراة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، وممثلي الجهاز التنفيذي بالمحافظة.
خلال كلمته قدم محافظ الفيوم التهاني للجميع بمناسبة شهر رمضان الكريم، واستقبال عيد الفطر المبارك، وأكد على الدور الحيوى والبناء للأزهر ورجاله فى تربية النشء وبث روح المواطنة لديهم، والعمل على غرس قيم التكافل والعطاء بداخلهم، لافتًا إلى أهمية دور المشاركة المجتمعية من خلال شخصيات العمل الخيري العام والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار محافظ الفيوم إلى أن المجتمع المصرى كيان واحد بمختلف طبقاته ومستوياته وطوائفه، مؤكدًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا فى تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال، داعيا الله العلى القدير أن يديم علي مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
خلال كلمته قدم محافظ الفيوم التهاني للجميع بمناسبة شهر رمضان الكريم، واستقبال عيد الفطر المبارك، وأكد على الدور الحيوى والبناء للأزهر ورجاله فى تربية النشء وبث روح المواطنة لديهم، والعمل على غرس قيم التكافل والعطاء بداخلهم، لافتًا إلى أهمية دور المشاركة المجتمعية من خلال شخصيات العمل الخيري العام والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار محافظ الفيوم إلى أن المجتمع المصرى كيان واحد بمختلف طبقاته ومستوياته وطوائفه، مؤكدًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا فى تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال، داعيا الله العلى القدير أن يديم علي مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
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