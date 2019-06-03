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سعد الصغير يحيى حفلا فنيا ثالث أيام عيد الفطر

الإثنين 03/يونيو/2019 - 07:54 ص
سعد الصغير يحيى حفلا فنيا ثالث أيام عيد الفطر
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يحيى المطرب سعد الصغير، حفلًا غنائيًا ثالث أيام عيد الفطر المقبل بإحدى القاعات فى مدينة نصر.

 ومن المقرر أن يقدم الصغير خلال الحفل عددًا من أغانيه القديمة والحديثة.

من ناحية أخرى انتهى سعد الصغير من تصوير أغنية " اللى صاحبه راجل" على طريقة الفيديو كليب من كلمات مصطفى حسن وتوزيع شيبسى وألحان محمد عبدالمنعم وإخراج كامبا ومن المقرر طرحها فى العيد. 

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