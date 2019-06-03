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عبد الرزاق حمد الله مطلوب في الدوري الإيطالي

الإثنين 03/يونيو/2019 - 07:12 ص
عبد الرزاق حمد الله مطلوب في الدوري الإيطالي
عبد الرزاق حمد الله
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علاء خليف
 
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أكد الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر السعودي، أنه تلقي العديد من العروض خلال الفترة الحالية، للرحيل عن صفوف النادي السعودي، أبرزها من أحد الدوريات الأوروبية الكبري.

 

وقال "حمد الله" :" تلقيت عدة عروض في نهاية الموسم الجاري، أحدها من أحد أندية الدوري الإيطالي".

 

وتابع: " لا أريد الحديث عن تفاصيل العروض التي وصلتني بسبب سريان عقدي مع النصر والذي يريد استمراري".

 

وأضاف: " عقدي ممتد مع النصر لمدة عامين آخرين، ولكن هناك بند يسمح لي بدفع شرط جزائي والرحيل عن النادي".

 

وأتم تصريحاته: " بعد الانتخابات المزمع إجراؤها في نادي النصر لاختيار رئيس جديد سيتم مناقشة العروض التي وصلتني لاتخاذ القرار النهائي بشأنها"، مؤكدًا أنه لن يلجأ للشرط الجزائي لفسخ عقده مع النصر.

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المزيد عن: عبد الرازق حمد الله رياضة النصر الاخبار الرياضية اخبارالرياضة
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