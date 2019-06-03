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شاهد.. كليب "يا نحلة" لمي كساب بعد طرحه عبر يوتيوب (فيديو)

الإثنين 03/يونيو/2019 - 06:56 ص
شاهد.. كليب يا نحلة لمي كساب بعد طرحه عبر يوتيوب (فيديو)
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طرحت المطربة مي كساب، أغنية "يا نحلة"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.  

والأغنية من ألبوم "أنا لسه هنا"، الذى طرحته مؤخرا وحقق نجاحا كبيرًا.

"يا نحلة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أوكا.
 
وتقول كلمات الأغنية "ياناس ياللى شاغلين نفسكم بيا ومركزين اكتر منى فيا، مش عارفة ليه شاغلين بالكم وحياتى خليكم فى حالكم، متشكرين على الاهتمام أنا تمام ومية ومية.
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