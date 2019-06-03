محافظ الفيوم يشهد الاحتفال بليلة القدر بمسجد ناصر الكبير (صور)

شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر المباركة، الذى أقيم بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، بحضور اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة، والمهندس حسن موافي السكرتير العام المساعد، والدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأئمة والدعاة بمديرية الأوقاف.





بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لوكيل وزارة الأوقاف تحدث فيها عن فضل ليلة القدر ومنزلتها عند الله تعالى وأنها خير من ألف شهر، كما تطرق إلى توضيح فضل الصيام فى تهذيب النفوس والاحساس بغير القادرين، داعيًا الجميع إلى التحلى بأخلاق الإسلام وآداب الصيام.



