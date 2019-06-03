العالم يحتفل بيوم الدراجة الهوائية
الإثنين 03/يونيو/2019 - 06:44 ص
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يحتفل العالم، اليوم الاثنين، باليوم العالمي للدراجة الهوائية، والتي تعد إحدى وسائل النقل الأساسية في العديد من المناطق.
وتمثل الدراجة الهوائية، جزءا مهما من حل مشكلة التنقل وحماية البيئة من التلوث الناجم عن الانبعاثات الكربونية ما يؤدى إلى تحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى سلامة الطرق.
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