"خلي النت يحبك" لـ أمين وشركاه في الرياض ثاني وثالث ورابع أيام عيد الفطر





ويعتبر عرض "خلي النت يحبك" ضمن مسرحيات فرقة "أمين وشركاه" والتي قدمت 9 عروض على قناة "dmc" هو الأول لفرقة مصرية تعرض في السعودية بعد الانفتاح الثقافي والفني للمملكة، وربما المرة الأولى مشاركة نسائية بعرض عام في المملكة.





العرض من بطولة أحمد أمين ويشرف على الكتابة وتأليف سارة هجرس وإخراج علاء اسماعيل وإنتاج محمد جبيلي.



