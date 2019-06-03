"خلي النت يحبك" لـ أمين وشركاه في الرياض ثاني وثالث ورابع أيام عيد الفطر
الإثنين 03/يونيو/2019 - 06:19 ص
شيماء عطية
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يقدم الفنان أحمد أمين في عيد الفطر المبارك مسرحيات فرقة "أمين و شركاه" لجمهور المملكة العربية السعودية، ثاني وثالث ورابع أيام العيد، بمسرحية "خلي النت يحبك".
ويعتبر عرض "خلي النت يحبك" ضمن مسرحيات فرقة "أمين وشركاه" والتي قدمت 9 عروض على قناة "dmc" هو الأول لفرقة مصرية تعرض في السعودية بعد الانفتاح الثقافي والفني للمملكة، وربما المرة الأولى مشاركة نسائية بعرض عام في المملكة.
العرض من بطولة أحمد أمين ويشرف على الكتابة وتأليف سارة هجرس وإخراج علاء اسماعيل وإنتاج محمد جبيلي.
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