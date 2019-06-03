مصر تتصدر قائمة وجهات السفر الخارجية الأكثر تفضيلا للإماراتيين

تحتل مصر المرتبة الأولى من ضمن الوجهات السياحية المفضلة لدى السائحين العرب وخاصة الإماراتيين في عطلة عيد الفطر.





وذكرت صحيفة "جلف نيوز" الإماراتية الناطقة بالانجليزية، أن شركات السفر والرحلات الخارجية بالإمارات شهدت ارتفاعًا في نسبة حجوزات الفنادق قبيل عطلة عيد الفطر، مشيرة إلى أن مصر تصدرت قائمة وجهات السفر الخارجية الأكثر تفضيلا لمواطني الإمارات في دول شرق الأوسط، تلتها السعودية ولبنان والأردن.





وأكد وكلاء السفر في أبوظبي أنه نظرا لأن فترة إجازة عيد الفطر المقبلة للعاملين في القطاع العام والعاملين في القطاع الخاص قد تستمر لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام، فإن المقيمين في الإمارات يفضلون قضاء هذه العطلة في الخارج بدلًا من الإقامة في الفنادق المحلية المعتادة.





وأوضح وكلاء السفر في أبوظبي أن مصر احتلت المرتبة الأولى كوجهة سفر مفضلة بين المسافرين الإماراتيين في عطلة عيد الفطر، في حين تصدرت كل من الهند وتايلاند والفلبين وجهات السفر لأولئك الذين يبحثون عن قضاء عطلتهم في آسيا.





وقال موموم حميدان، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند في موقع "ويجو" (Wego) المتخصص في حجز الرحلات عبر الإنترنت، إن مصر تصدرت وجهات السفر الأكثر تفضيلا للمواطنين الإماراتيين تبعتها كل من السعودية والهند وتركيا والأردن وإندونيسيا وتايلاند.





وأشار حميدان إلى أنه عندما يتعلق الأمر بمدة العطلة، فإن 40 في المائة من المسافرين بحثوا عن رحلات أقصر من أقل من ثلاثة أيام، و 60 في المائة بحثوا عن رحلات تتجاوز أربعة أيام.





وأضاف أن أكثر من 64 في المائة من المسافرين يميلون إلى البحث عن رحلاتهم والإقامات الفندقية باستخدام الهواتف الذكية - وهو اتجاه من المتوقع أن تتزايد نسبته خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن قطاع السفر والفنادق شهد تحولا هائلا في نسبة الحجوزات عبر الإنترنت خلال السنوات الأخيرة.





وقال المدير التنفيذي لموقع "ويجو" إن الإنترنت يلعب دورًا كبيرًا في تسهيل عملية تخطيط برامج السفر، بدءًا من تسهيل التعرف وتحديد الفنادق والوجهات وصولًا إلى الحجوزات، مضيفًا أن المسافرين الإماراتيين أصبحوا أكثر ثقة في استخدام هواتفهم الذكية لحجز العطلات.





وأضاف حميدان: "نرى ارتفاعا ملحوظا في تفضيل المسافرين لحجز المزيد من الرحلات لفترات أقصر على مدار العام، مستفيدين من شبكة الوجهات المتنامية لشركات الطيران الإقليمية وزيادة شركات الطيران منخفضة التكلفة في المنطقة".





وتشير إحصائية صادرة عن مؤسسة "مينا ريسيرش بارتنرز" التي تعد إحدى شركات الأبحاث الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والمتخصصة في قياس تطور استخدام الشبكة العنكبوتية، إلى أن السفر عبر الإنترنت سوف ينمو بنسبة تقارب 20 في المائة كل عام على مدى السنوات الخمس المقبلة في منطقة الخليج، مدفوعًا بارتفاع معدلات انتشار الإنترنت والمستهلكين ذوي الخبرة التكنولوجية.





وأظهر التقرير، الذي أصدرته الشركة في وقت سابق من هذا العام، أن حجم سوق السفر عبر الإنترنت في المنطقة من المتوقع أن يرتفع ليصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2023، ووصف القطاع بأنه "غير مستغل" بالمقارنة مع أجزاء أخرى من العالم.





كما أعلن موقع "كليرتريب" Cleartrip - منصة لحجز وجهات السفر عبر الإنترنت - تسجيل "زيادات كبيرة في نسبة حجوزات مستخدمي الموقع" في هذا العيد وتحديدا إلى عمان وكاتماندو، ومن المدن المفضلة الأخرى القاهرة ومانيلا وبيروت وإسطنبول وجدة.





وقال سمير باجول، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لموقع "كليرتريب" الشرق الأوسط ، إن "الشركة شهدت حجوزات تقفز بنسبة 26 في المائة في جميع أنحاء المنطقة بعد الإعلان عن مواعيد العطلات".





وأشار إلى أن العام الجاري شهد موقع "كليرتريب" زيادة في الحجوزات بنسبة 204 بالمائة للرحلات من 4 إلى 13 يومًا، مقارنة بالشهر السابق، مشيرا إلى أن هناك زيادة ملحوظة في السفر العائلي، الذي زاد بنسبة 45 بالمائة خلال عطلة العيد، في حين زاد عدد الحجوزات التي قام بها الأزواج بنسبة 36 في المائة.



