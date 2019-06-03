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برشلونة يترقب قرار دي ليخت النهائي

الإثنين 03/يونيو/2019 - 06:34 ص
برشلونة يترقب قرار دي ليخت النهائي
دي ليخت
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ريهام عبد المحسن
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن الهولندي ماتياس دي ليخت نجم آياكس يعيش أسبوعًا حاسمًا لتحديد وجهته المقبلة في الميركاتو الصيفي الحالي.

 

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن دي ليخت سينهي الجدل والغموض بشأن مستقبله هذا الأسبوع في ظل امتلاكه 4 عروض كبيرة.

 

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة كان الوجهة الأقرب لدي ليخت حتى بداية شهر مايو الماضي ولكنه طالب برفع المقابل المادي من أجل الانضمام إلى البلوجرانا.

 

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان تحرك بقوة مؤخرًا لضم دي ليخت عن طريق مديره الرياضي أنتيرو هنريك الذي يعد موقفه الآن حساسًا بالنادي الفرنسي بسبب فشله في التجديد للفرنسي أدريان رابيو وكذلك الفشل في التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج الذي رحل إلى برشلونة.

 

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مانشستر يونايتد لا يزال مهتمًا بالتعاقد مع دي ليخت خاصة أنه يريد إعادة بناء الفريق لمواكبة نجاحات باقي الخمس الكبار في إنجلترا الذين تألقوا محليًا وقاريًا هذا الموسم.

 

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن يوفنتوس أبدي أيضًا اهتمامه بضم دي ليخت وراهن على ثقله في الكرة الإيطالية والأوروبية في السنوات الأخيرة.

 

يذكر أن دي ليخت سيشارك مع منتخب هولندا أمام إنجلترا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في 6 يونيو الجاري على أن يلعب مع البرتغال أو سويسرا لتحديد الفائز باللقب أو المركزين الثالث والرابع يوم 9 من الشهر نفسه.

 

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