عاجل.. رابح ماجر يفاجئ محمد صلاح بهذا التصريح

أكد رابح ماجر أسطورة كرة القدم الجزائرية، أن من حق المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الانجليزي، التطلع للتتويج بجائزة الكرة الذهبية، بعدما نجح في قيادة فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه توتنهام.

وصرح ماجر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أهنئ محمد صلاح على تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، كما أهنئ كل الشعب المصري على هذا الفوز المستحق الذي يعد إنجازًا للكرة المصرية أيضا".

وأضاف: " احراز "صلاح" هدفه من ركلة جزاء لا يقلل من الدور الذي لعبه لتتويج ليفربول بلقب البطولة الأوروبية".

وأضاف: "لست أنانيا وأقولها بصراحة وقناعة أنا سعيد جدا لما حققه صلاح، لأنه لاعب مميز جدا ومجتهد.

وواصل : "الكرة العربية انتظرت 32 سنة لتحرز لقب دوري أبطال أوروبا، تحقيق هذا الهدف استغرق وقتا طويلا، لأن العرب يملكون المواهب والمهارات ليكونوا في أعلى مستوى".

وأكمل تصريحاته: " من حق محمد صلاح التطلع للتتويج بالكرة الذهبية حتي لو كان منافسه العبقري ليونيل ميسي، و بغض النظر عن أدائه في بطولة أمم إفريقيا القادمة".

وسجل "صلاح" هدف ليفربول الاول في شباك توتنهام وقاده للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.