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حارس ليفربول على رادار الدوري الألماني

الإثنين 03/يونيو/2019 - 06:00 ص
حارس ليفربول على رادار الدوري الألماني
كاريوس
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منى العوضي
 
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أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى اقتراب لوريس كاريوس حارس مرمى بشكتاش التركي من الانتقال إلى أحد أندية الدوري الألماني.

 

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن نادي فيردر بريمن الألماني مهتم بضم لوريس كاريوس وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ويقضي كاريوس فترة إعارة في صفوف بشكتاش قادماً من ليفربول الانجليزي منذ صيف 2018 ويُعرف عن الحارس الألماني الأخطاء الكارثية التي ارتكبها في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي بين ريال مدريد والريدز (1-3).

 

وكان كاريوس في فترة الشباب قد مثّل فرق مانشستر سيتي وشتوتجارت تحت السن وبعدها ارتدى قميص ماينتس 05 ب وانتقل إلى نادي ليفربول في عام 2016.

 

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