إمام مسجد السيدة نفيسة: ضرب المرأة لا يكون علاج إلا في أندر الحالات



وأضاف "القاضي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن من هذه الشروط ألا يكسر لها عظما، ولا يؤذي لها عضوا، ولا يجوز الضرب باليد.



ولفت إلى أنه لم يرد في القرآن ضرب المرأة إلا في مرة واحدة وهي "واضربوهن"، وهذا لا يعني الجلد أو الضرب بالعصا، وإنما كلمة "الضرب" تأتي مقابل منظمة ضخة تأمر الرجل أن يحسن معاملة المرأة، ولا يكون كعلاج إلا في أندر الحالات.

قال الشيخ محمود القاضي، إمام مسجد السيدة نفيسة، إن فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف قال في حديثه عن ضرب المرأة إنه "ضرب رمزي" وله شروط.