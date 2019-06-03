مركز شباب وردان يختتم أنشطته الرمضانية بنهائي لكرة القدم

نظم مركز شباب وردان بالجيزة، حفلاً كبيرا فى ختام الأنشطة الرمضانية للمركز، وتم تكريم حفظة القرآن الكريم على كافة المستويات، ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية وهدايا، لتعيد للاذهان ريادة وتفوق مركز شباب وردان.

كما تم توزيع الجوائز على الفائزين فى المسابقة الثقافية التى أقامها المركز .

وتم عمل مسابقة جوائزها فورية على هامش الاحتفالية ،من خلال الشيخ عبدالعزيز شعيب مدير مدرسة الشهيد سمير عقرب الابتدائية .

بدأ الحفل بالقرآن الكريم ، ثم كلمة لرئيس مجلس الإدارة ثم تواشيح دينية ، ثم فقرة شعر لاسامة احمد عمار، ثم تكريم حفظة القرآن الكريم، ثم قرعه المسابقة الثقافية، ثم مسابقة فى الاستراحة بين المباراة الرياضيه لفرق وردان .

وفى نهاية الاحتفالية اختتم مركز شباب وردان انشطتة الرمضانية بنهائى لكرة القدم بين فريقى نجوم وردان وشباب وردان حيث فاز فريق شباب وردان بهدفين مقابل لا شئ، وتم تكريم الفريق الفائز بكأس الدورة و توزيع تيشرتات على الفريقين .

نظم الحفل الدكتورمحمد عبد الباسط رئيس مجلس إدارة مركز شباب وردان، وكامل مجاهد نائب رئيس مركز شباب وردان و جمال زكي امين الصندوق وكافة أعضاء مجلس الإدارة وبإشراف مدير عام المركز محمد عمار.

ورحب رئيس مجلس إدارة مركز شباب وردان بالحضور ووجة الشكر للجنة المشرفة على المسابقة، مؤكدا أن مركز شباب وردان سيتطور أكثر وأكثر بكل أبناء وردان المخلصين .

حضر الاحتفال لفيف من القيادات الشعبية و رموز وردان والقرى المجاورة و منهم رئيس الوحدة المحلية سيد رماح ،عادل فيصل عقرب ، فتحى عبدالسميع عبيدو، كابتن مصطفى الوردانى ،كابتن عمرو العربي ، جمال عبيدو ، م محمد كمال ، عميد سيد داغر ،الشيخ عبدالعزيز شعيب ، محمد محمود ، طلعت غزال ، عاطف حلمي، محمد قاعود ،د ايناس كمال ، حسام عقرب ، محمد غانم ، سيد جمعه ، اسلام كامل مجاهد، مجدى داغر ،احمد دسوقى عقرب ، محمد رشاد ، احمد غانم ، خالد عبيدو ، ماهر سلام ، احمد محمود عبيدو ، احمد سعد المنياوى ، مصطفى عبداللطيف ، على ابو احمد ، محمد عبدالسميع عبيدو، شوقى يسن ، باسم مصطفى يوسف ، عاطف حلمي ناصف ، وليد سعد المناوى، هاني خليل ، اشرف جبر ، احمد جبر ، عصام جمال ، محمد يسرى ، جمال قطب ، احمد عقرب ، احمد مجاهد ،ياسر العربى، احمد حلمى سليمان، حمادة حلمى ، شوقى يسن،اخمد شوقى يسن ،محمد رمضان ، طارق رمضان ، مدحت رمضان، ا بر اهيم بهجات التش،سيد درويش ، احمد محمود عبيدو ، وبحضور الكاتب الصحفي مصطفى عبيدو نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية.