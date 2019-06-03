هاني الناظر يوجه نصائح هامة للاستمتاع بإجازة العيد
الإثنين 03/يونيو/2019 - 06:10 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
وجه الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عددًا من النصائح للمواطنين خلال فترة إجازة العيد.
وحذر "الناظر"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، من تناول "الفسيخ" مؤكدا أنه وجبة غير صحية.
ولفت إلى أن من سيذهبون إلى الشواطئ، عليهم أن يأخذوا معهم زجاجة بها محلول "بيتادين" مطهر لتطهير الجروح التي يمكن أن تحدث نتيجة المشي على صخور أو شوك، أو أي شيء يجرح القدم.
ونصح أيضا باصطحاب كريم واق من الشمس، ويتم تجديده كل ساعتين، بالإضافة لوجود كريم مضاد للالتهاب والحروق، وربما يتعرض الجلد للاحتراق نتيجة التواجد في الشمس.
كما نصح باصطحاب زجاجة خل، خشية التعرض للسع قناديل البحر، ويتم وضعها على المكان الذي تعرض للسع.
وحذر "الناظر"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، من تناول "الفسيخ" مؤكدا أنه وجبة غير صحية.
ولفت إلى أن من سيذهبون إلى الشواطئ، عليهم أن يأخذوا معهم زجاجة بها محلول "بيتادين" مطهر لتطهير الجروح التي يمكن أن تحدث نتيجة المشي على صخور أو شوك، أو أي شيء يجرح القدم.
ونصح أيضا باصطحاب كريم واق من الشمس، ويتم تجديده كل ساعتين، بالإضافة لوجود كريم مضاد للالتهاب والحروق، وربما يتعرض الجلد للاحتراق نتيجة التواجد في الشمس.
كما نصح باصطحاب زجاجة خل، خشية التعرض للسع قناديل البحر، ويتم وضعها على المكان الذي تعرض للسع.
Advertisements
المزيد عن: هاني الناظر توك شو اخبار مصر
- هاني الناظر يقدم 5 نصائح للمصيفين للوقاية من أضرار الشمس
- جميلة عوض تصاب بلسعة قنديل بحر في إحدى المنتجعات الساحلية (صورة)
- هاني الناظر يكشف محتويات شنطة الحج للوقاية من ارتفاع الحرارة
- أدوات لازم تكون موجودة فى شنظة الإسعافات الأولية
- حملة تموينية مكبرة على شركات المستلزمات الطبية في المنيا
- خبيرة جلدية يكشف أهم وسيلة للوقاية من الشمس الحارقة (فيديو)
- لهذا السبب.. عليكِ استخدام "واقي الشمس" في المنزل!
- كيف تضعين واقي الشمس مع المكياج؟