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آس: 3 أندية أوروبية كبرى تتنافس على محمد صلاح

الإثنين 03/يونيو/2019 - 05:25 ص
آس: 3 أندية أوروبية كبرى تتنافس على محمد صلاح
محمد صلاح
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منى العوضي
 
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أصبح مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، غامضاً بعض الشيء في الفترة المقبلة بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والظهور بمستوى مميز ليكسر مقولة "نجم الموسم الواحد".

 

وأشرت صحيفة "آس" الإسبانية، عبر غلافها الصادر اليوم الإثنين إلى وجود صراع بين ثلاثي عمالقة أوروبا؛ بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وريال مدريد على ضم محمد صلاح.

 

وكان نادي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان قد وضع محمد صلاح نجم منتخب مصر ضمن أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية.

 

والجدير بالذكر أن صلاح قد ساهم في فوز نادي ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا حيث سجل هدفاً في شباك توتنهام في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-0.

 

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