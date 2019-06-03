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مسلسلات رمضان 2019.. نور الشيخ تنتحر وخالد الشاعر ينقذها في "دفعة القاهرة 28"

الإثنين 03/يونيو/2019 - 04:58 ص
مسلسلات رمضان 2019.. نور الشيخ تنتحر وخالد الشاعر ينقذها في دفعة القاهرة 28
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شهدت أحداث "دفعة القاهرة 28" محاولة "لولوة" الانتحار عبر تناول علبة دواء كاملة، وذلك بعدما أهانها "عدنان" لعدم إخباره عن هوية والد جنينها، ووجد "ناصر" أغراض "عدنان" من الحرب، وقدمها له، وبعده إطلاعه عليها، اكتشف بينها خطاب لأهله يخبرهم فيه عن زواجه من "لولوة" ليتأكد بذلك أنه والد الطفل.


وفور اكتشاف عدنان الحقيقة ذهب لبيت لولوة للاعتذار، ليفاجأ بانتحارها، ويحاول إنقاذها بإدخالها المستشفى لإجراء غسيل معدة، كما دخل "يوسف" المستشفى أيضًا بعد تدهور حالته، ورفض إعلام زوجته، وطالب ناصر من زوجته نادية أن تعيش معه دون معرفة أصدقائه، وهو ما حدث في نهاية الحلقة.


"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.

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