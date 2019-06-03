وزير الآثار الأسبق: كنت أحب قراءة مجلة "ميكي".. ولم أفضل التاريخ

قال الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق، إنه يحب القراءة منذ صغره، ويحب قراءة مجلة "ميكي"، ولو وجدت أمامه حاليا سوف يقرأها.





وأضاف "الدماطي"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" أنه قرأ العديد من المجلات الأخرى ولم تعجبه، واستمر في قراءة "ميكي"، موضحا أنه في المرحلة الإعدادية بدأ في قراءة "المغامرون الخمسة".





وشدد وزير الآثار الأسبق، على أنه في المرحلة الثانوية بدأ في توسيع مجالات القراءة، ولكنه لم يكن يحب التاريخ.



