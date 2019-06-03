ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

معلومات تنشر لأول مرة عن كينسي ولانسكي المشجعة التي اقتحمت نهائي دوري أبطال أوروبا

الإثنين 03/يونيو/2019 - 04:27 ص
معلومات تنشر لأول مرة عن كينسي ولانسكي المشجعة التي اقتحمت نهائي دوري أبطال أوروبا
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

اقتحمت الفتاة كينسي ولانسكي مشجعة ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل فريق نادي أتلتيكو مدريد الاسباني والذي يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يجمع بين ليفربول وتوتنهام اليوم السبت.

وظهرت الفتاة في الملعب مرتدية زي سباحة وهي التي تعمل كعارضة أزياء وممثلة روسية الجنسية وظهرت بزي أسود اللون مطبوع عليه كلمة فيتالي لا يمكن أن تخضع للرقابة باللون الأبيض البارز.

وبالعودة إلى التعرف على كلمة فيتالي وجدنا أنها إسم لقناة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ويمتلكها فيتالي زودرفيسكي الذي يعرف على موقع عمل الفيديوهات بإسم فيتالي زي دي (VitalyzdTv).

ويحترف فيتالي فن الكوميديا ويقوم بتقديمه على شكل مقالب تتميز بالعفوية والطبيعية  الكوميدية الجرئية وله قدرة فائقة على إستمرارية إبتكار تلك المقالب بصورة مميزة ورائعة تعجب المشاهدين.

وكانت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية قد أكدت أن عارضة الأزياء تعمدت النزول إلى أرضية الملعب من أجل أن تفعل حملة دعائية لقناة صديقها الروسي وتعريف العالم بقناته على موقع اليوتيوب.

وبعد أن عرف العالم فيتالي وأصبح أحد النجوم الذين ينشطون على موقع اليوتيوب بمقاطع مميزة من المقالب قام بإنشاء قناة أخرى تدعى “VitalyzdTVsecond” قناة فيتالي زي دي الثانية.

ويقوم فيتالي في تلك القناة بتوثيق يومه وما يقوم بفعله بداية من إستيقاظه صباحاً وحتى خلوده إلى النوم مساءاً ودائماً ما تكتسب تلك القناة شهرة وتفاعل أكبر بسبب إبتكاره وتطويره للخدع والمقالب التي يقوم بها.

وكان ليفربول قد أنهى الشوط الاول متقدماً على توتنهام بهدف واحد مقابل لا شيء سجله الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة الاولى من ركلة جزاء إحتسبها دامير سكومينا بعد أن لمست الكرة يد سيسوكو.

Advertisements
المزيد عن: ولانسكي نهائي دوري ابطال أوروبا نجوم الفن ملعب واندا مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
-
x
17:30
-
الإكوادور
أوكرانيا
-
x
17:30
-
بنما
السنغال
-
x
20:30
-
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
سموحة
حرس الحدود
-
x
22:00
-
الزمالك