ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المقاولون يطلب المشاركة في البطولة العربية أو الكونفيدرالية

الإثنين 03/يونيو/2019 - 04:18 ص
المقاولون يطلب المشاركة في البطولة العربية أو الكونفيدرالية
المقاولون العرب
Advertisements
طباعة
أحمد شاكر
 
Advertisements

بدأ مسئولو الكرة بنادي المقاولون العرب تحركاتهم للمطالبة بحقهم في المشاركة في البطولة العربية الموسم المقبل بعد ترشيح اتحاد الكرة لناديي الاسماعيلي والاتحاد السكندري رغم ان المقاولون في المركز الخامس بالدوري وينافس على المركز الرابع ويتقدم في الترتيب على الناديين المرشحين.

 

وينوي المقاولون إرسال خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة لمطالبته بترشيحه في البطولة العربية أو حفظ حقه في المشاركة في البطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد تاجيل مباراته أمام الاهلي لما بعد كاس الأمم الإفريقية .

 

ومن المتوقع أن يدافع المقاولون عن حقه في المشاركة بإحدى البطولات الخارجية الموسم المقبل بعد تقديم موسم جيد والتواجد حتى الآن في المركز الخامس ويفصله 4 نقاط عن حصد المركز الرابع .

 

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
-
x
17:30
-
الإكوادور
أوكرانيا
-
x
17:30
-
بنما
السنغال
-
x
20:30
-
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
سموحة
حرس الحدود
-
x
22:00
-
الزمالك