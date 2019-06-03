المقاولون يطلب المشاركة في البطولة العربية أو الكونفيدرالية

بدأ مسئولو الكرة بنادي المقاولون العرب تحركاتهم للمطالبة بحقهم في المشاركة في البطولة العربية الموسم المقبل بعد ترشيح اتحاد الكرة لناديي الاسماعيلي والاتحاد السكندري رغم ان المقاولون في المركز الخامس بالدوري وينافس على المركز الرابع ويتقدم في الترتيب على الناديين المرشحين.

وينوي المقاولون إرسال خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة لمطالبته بترشيحه في البطولة العربية أو حفظ حقه في المشاركة في البطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد تاجيل مباراته أمام الاهلي لما بعد كاس الأمم الإفريقية .

ومن المتوقع أن يدافع المقاولون عن حقه في المشاركة بإحدى البطولات الخارجية الموسم المقبل بعد تقديم موسم جيد والتواجد حتى الآن في المركز الخامس ويفصله 4 نقاط عن حصد المركز الرابع .