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برشلونة يتحرك للتعاقد مع نجم دورتموند

الإثنين 03/يونيو/2019 - 03:49 ص
برشلونة يتحرك للتعاقد مع نجم دورتموند
بورسيا دورتموند
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ريهام عبد المحسن
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بالبرتغالي رافائيل جيريرو نجم بروسيا دورتموند الألماني ويطمح في ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وأشار موقع Le10Sport الفرنسي إلى أن باريس سان جيرمان كان قد وضع البرتغالي جيريرو الظهير الأيسر لبروسيا دورتموند على قائمة اللاعبين المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق.

 

وأكد الموقع الفرنسي أن باريس سان جيرمان في الوقت الذي يفكر فيه في التعاقد مع جيريرو دخل برشلونة في الصفقة لارباك حسابات الفريق الفرنسي.

 

وكشف الموقع الفرنسي أن برشلونة يبحث عن التعاقد مع ظهير إيسر لمنافسة جوردي ألبا في هذا المركز لذلك وضع جيريرو ضمن قائمة اللاعبين المطلوبين في الفريق لضمه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وذكر الموقع الفرنسي أن جيريرو كان قريبًا من الانتقال لباريس سان جيرمان أو برشلونة في 2016 لكنه فضل خيار بروسيا دورتموند ولكن عقب تألقه في الفترة الماضية أصبح قريبًا من الانضمام لواحد من الثنائي PSG أو برشلونة.

 

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