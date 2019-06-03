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مانشستر سيتي ينافس البايرن على نجم أتلتيكو مدريد

الإثنين 03/يونيو/2019 - 03:41 ص
مانشستر سيتي ينافس البايرن على نجم أتلتيكو مدريد
مانشستر سيتي
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منى العوضي
 
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دخل نادي مانشستر سيتي على خط المفاوضات مع رودريجو هيرنانديز لاعب أتلتيكو مدريد الذي يقترب من الرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وأوضحت تقارير إسبانية أنه بات في حكم المؤكد مغادرة رودري لنادي اتلتيكو مدريد هذا الصيف، فاللاعب يملك عرضين على الطاولة من مانشستر سيتي وبايرن ميونخ.

 

الجدير بالذكر أن الاسباني رودريجو يجيد اللعب في مركز وسط الملعب وسبق له اللعب في صفوف نادي فياريال.

 

وشارك رودريجو مع أتلتيكو مدريد في مختلف البطولات هذا الموسم في 47 مباراة حيث سجل 3 أهداف وصنع تمريرة واحدة حاسمة.

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