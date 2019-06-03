"الديهي": لندن تحتضن أفاعي الإخوان حتى هذه اللحظة



وأضاف "الديهي"، في برنامجه "أهل الشر"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، أن "الغنوشي" سافر إلى الجزائر، وبعدها إلى السودان عام 1991.



وتابع، أن السودان دائما كانت محطة لكل الإخوان الإرهابيين الفارين، الذين يريدون أخذ استراحة محارب، وهذا ما حدث مع أسامة بن لادن، والظواهري، والغنوشي.



وأشار إلى "الغنوشي"، سافر من السودان إلى لندن حيث حصل على اللجوء السياسي، وأصبح زعيما لحركة النهضة في الخارج، وانتشر نشاطه فيها وبدأ يفصح عن نشاطه، مشددا على أن لندن تحتضن أفاعي الإخوان حتى هذه اللحظة.

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن "راشد الغنوشي"، القيادي بحركة النهضة التونسية، شارك في تفجير 4 فنادق، وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، ولكن الرئيس التونسي -آنذاك- الحبيب بورقيبة، رفض وطلب الإعدام، ولكن بعد الثورة على "بورقيبة"، تولى زين العابدين بن علي، وعمل انفراجة استغلها "الغنوشي".